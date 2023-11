Conférence gesticontée « En Sols Majeurs » et parcours musical 1277 Rue Roger Ollivier Dry Catégories d’Évènement: Dry

Loiret Conférence gesticontée « En Sols Majeurs » et parcours musical 1277 Rue Roger Ollivier Dry, 2 décembre 2023, Dry. Dry,Loiret En Sols Majeurs », une conférence gesticontée.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

1277 Rue Roger Ollivier

Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire



En Sols Majeurs », a gesticulated conference En Sols Majeurs » (En suelos mayores), una charla con gestos En Sols Majeurs », eine Gestikonkonferenz Mise à jour le 2023-11-24 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE Détails Catégories d’Évènement: Dry, Loiret Autres Lieu 1277 Rue Roger Ollivier Adresse 1277 Rue Roger Ollivier Ville Dry Departement Loiret Lieu Ville 1277 Rue Roger Ollivier Dry latitude longitude 47.80364;1.72883

1277 Rue Roger Ollivier Dry Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dry/