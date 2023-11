22e Salon artistique de la ville de Saint-Doulchard 1277 Route de Varye Saint-Doulchard Catégories d’Évènement: Cher

Saint-Doulchard 22e Salon artistique de la ville de Saint-Doulchard 1277 Route de Varye Saint-Doulchard, 2 décembre 2023, Saint-Doulchard. Saint-Doulchard,Cher 22e Salon artistique de la ville de Saint-Doulchard Daniel COZETTE, Peintre Pastelliste – Céline EXCOFFON, Peintre et graveuse

Benoit FABIOUX, Peintre – G’dal Gabrzyszewski, Sculpteur polygonal – Metteur en Plis.

Dimanche 2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-17 18:30:00. EUR.

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



22nd Saint-Doulchard Art Show Daniel COZETTE, Pastel painter – Céline EXCOFFON, Painter and engraver

Benoit FABIOUX, Painter ? G?dal Gabrzyszewski, Polygonal sculptor – Metteur en Plis 22º Salón de Arte de Saint-Doulchard Daniel COZETTE, Pintor al pastel – Céline EXCOFFON, Pintora y grabadora

Benoit FABIOUX, Pintor ? G?dal Gabrzyszewski, Escultor poligonal – Plegador 22. Kunstmesse der Stadt Saint-Doulchard Daniel COZETTE, Pastellmaler – Céline EXCOFFON, Malerin und Radiererin

Benoit FABIOUX, Maler ? G?dal Gabrzyszewski, Polygonalbildhauer – Metteur en Plis

