9ème salon du livre

Cette année, ce sont 22 auteurs locaux, régionaux et nationaux qui ont répondu présent pour des dédicaces et rencontres littéraires, 6 conférences de thèmes divers et variés et le dimanche, la présence de la mascotte P’tit Loup pour de belles photos avec les plus jeunes !.

9th book fair

This year, 22 local, regional and national authors were on hand for book signings and literary encounters, 6 conferences on a variety of themes, and on Sunday, the mascot P?tit Loup was on hand to take photos with the youngest visitors!

9ª feria del libro

Este año, 22 autores locales, regionales y nacionales firmaron libros y participaron en encuentros literarios, así como en 6 conferencias sobre temas muy variados. El domingo, la mascota P?tit Loup se hizo fotos con los más pequeños

9. Buchmesse

Dieses Jahr waren 22 lokale, regionale und nationale Autoren für Signierstunden und literarische Begegnungen anwesend, 6 Vorträge zu verschiedenen und abwechslungsreichen Themen und am Sonntag die Anwesenheit des Maskottchens P?tit Loup für schöne Fotos mit den Jüngsten!

