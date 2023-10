Cérémonie de labellisation « Arbre Remarquable » du Séquoia géant 1277 Route de Varye Saint-Doulchard, 3 octobre 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

Cérémonie pour la labellisation du Séquoia géant, Arbre Remarquable de France.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



Ceremony to designate the Giant Sequoia a Remarkable Tree of France

Ceremonia de designación de la Secuoya Gigante como Árbol Notable de Francia

Zeremonie für die Auszeichnung des Riesenmammutbaums als bemerkenswerter Baum Frankreichs

Mise à jour le 2023-09-29 par BERRY