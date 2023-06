Concert While My Guitar Gently Weeps par Antoine Biosa 1277 Route de Varye Saint-Doulchard, 7 juillet 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

Concert While My guitar gently weeps – Hommage aux années 60-70 par le guitariste Antoine BIOSA.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 21:15:00. EUR.

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



While My guitar gently weeps concert – A tribute to the 60s and 70s by guitarist Antoine BIOSA

Concierto While My guitar gently weeps – Homenaje a los años 60 y 70 por el guitarrista Antoine BIOSA

Konzert While My guitar gently weeps – Hommage an die 60er und 70er Jahre durch den Gitarristen Antoine BIOSA

