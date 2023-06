Les jeudis musicaux 1277 Route de Varye Saint-Doulchard Saint-Doulchard Catégories d’Évènement: Cher

Chaque jeudi, c'est musique à Varye ! Concert de l'Ensemble Yulishka (Musiques de l'Est).

Every Thursday, it's music at Varye! Concert by Ensemble Yulishka (Eastern music) ¡Todos los jueves hay música en Varye! Concierto del Ensemble Yulishka (Música de Europa del Este) Jeden Donnerstag ist in Varye Musik angesagt! Konzert des Yulishka-Ensembles (Musik aus dem Osten)

