Les jeudis musicaux 1277 Route de Varye Saint-Doulchard, 15 juin 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

Les Jeudis Musicaux

Chaque jeudi, c’est musique à Varye !

Concert du groupe FMR (ElecTradRock)

Jeudi 15 juin à 20h.

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 21:15:00. EUR.

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



Musical Thursdays

Every Thursday, music at Varye!

Concert by the group FMR (ElecTradRock)

Thursday, June 15 at 8pm

Jueves musicales

¡Todos los jueves hay música en Varye!

Concierto del grupo FMR (ElecTradRock)

Jueves 15 de junio a las 20:00

Die musikalischen Donnerstage

Jeden Donnerstag gibt es Musik in Varye!

Konzert der Gruppe FMR (ElecTradRock)

Donnerstag, 15. Juni um 20 Uhr

