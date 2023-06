Les jeudis musicaux 1277 Route de Varye Saint-Doulchard, 8 juin 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

Les Jeudis Musicaux

Chaque jeudi, c’est musique à Varye !

Jeudi 8 juin à 19h30 – Concert du Kiosque à Musique de Bourges.

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 20:45:00. EUR.

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



Musical Thursdays

Every Thursday, music at Varye!

Thursday June 8 at 7:30 pm – Concert by the Kiosque à Musique de Bourges

Jueves musicales

¡Todos los jueves hay música en Varye!

Jueves 8 de junio a las 19.30 h – Concierto del Kiosque à Musique de Bourges

Musikalische Donnerstage

Jeden Donnerstag gibt es Musik in Varye!

Donnerstag, 8. Juni, 19:30 Uhr – Konzert des Musikkiosks von Bourges

Mise à jour le 2023-06-02 par BERRY