Foire aux plantes 1276, avenue de Nonères Mont-de-Marsan, 27 octobre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

A l’automne, la saison des plantations est là. Cultivons notre bien-être !

Côté potager : Arbres fruitiers, Petits fruits, Vignes, Fraisiers, Plantes aromatiques, Plants maraîchers bio : salades, choux, épinards…

Côté jardin : Plantes à massif : pensées, pâquerettes, myosotis…, Grand choix de chrysanthèmes, et compositions réalisées par nos soins pour la Toussaint, Vivaces et graminées, Rosiers, arbustes de haie et d’ornement…

Côté boutique : Venez découvrir notre nouvel espace de vente de produits locaux et solidaires, ou bio.

Large gamme de produits : conserves, céréales, pâte à tartiner, miel, condiments, vins, bières, sodas, produits cosmétiques.

ANIMATION – SALLE DE REUNION ESAT

Projection du film « RESPECT » . Réalisé par les Jardins de Nonères avec la participation des personnes en situation de handicap autour d’une valeur à partager : le respect (durée 15 minutes). Une.

2023-10-27 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

1276, avenue de Nonères Jardins de Nonères

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Autumn is planting season. Let’s cultivate our well-being!

Vegetable garden: fruit trees, berries, vines, strawberries, aromatic plants, organic vegetables: lettuce, cabbage, spinach?

Garden: Bedding plants: pansies, daisies, forget-me-nots, a wide choice of chrysanthemums, and arrangements made by us for All Saints Day, Perennials and grasses, Roses, hedge and ornamental shrubs?

Boutique: Come and discover our new sales area for local and organic products.

Wide range of products: preserves, cereals, spreads, honey, condiments, wines, beers, soft drinks, cosmetics.

ENTERTAINMENT – ESAT MEETING ROOM

Screening of the film « RESPECT ». Produced by Les Jardins de Nonères with the participation of disabled people, about a shared value: respect (duration 15 minutes). A

El otoño es época de siembra. ¡Cultivemos nuestro bienestar!

Huerto: árboles frutales, bayas, vides, fresas, plantas aromáticas, plantas de huerta ecológica: lechugas, coles, espinacas, etc

Jardín: Plantas de arriate: pensamientos, margaritas, nomeolvides, etc., una amplia gama de crisantemos y arreglos realizados por nosotros para el Día de Todos los Santos, plantas vivaces y gramíneas, rosas, arbustos para setos y ornamentales, etc

Tienda: Venga a descubrir nuestro nuevo espacio de venta de productos locales, ecológicos y de comercio justo.

Amplia gama de productos: conservas, cereales, cremas para untar, miel, condimentos, vinos, cervezas, refrescos, cosméticos.

ENTRETENIMIENTO – SALA DE REUNIONES DE ESAT

Proyección de la película « RESPECT ». Producida por los Jardins de Nonères con la participación de personas discapacitadas y basada en un valor compartido: el respeto (duración 15 minutos). A

Im Herbst beginnt die Pflanzzeit. Lassen Sie uns unser Wohlbefinden kultivieren!

Gemüsegarten: Obstbäume, Beerenobst, Weinreben, Erdbeeren, Kräuter, Bio-Gemüsepflanzen: Salat, Kohl, Spinat?

Gartenseite: Beetpflanzen: Stiefmütterchen, Gänseblümchen, Vergissmeinnicht, große Auswahl an Chrysanthemen und selbstgemachte Arrangements zu Allerheiligen, Stauden und Gräser, Rosen, Hecken- und Ziersträucher?

Boutique: Entdecken Sie unseren neuen Verkaufsraum für lokale, solidarische und biologische Produkte.

Große Auswahl an Produkten: Konserven, Getreide, Aufstriche, Honig, Gewürze, Wein, Bier, Limonaden, Kosmetika.

ANIMATION – VERSAMMLUNGSRAUM ESAT

Vorführung des Films « RESPECT » . Der Film wurde von den Jardins de Nonères unter Beteiligung von Menschen mit Behinderungen gedreht und dreht sich um einen Wert, den es zu teilen gilt: Respekt (Dauer: 15 Minuten). Eine

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Mont-de-Marsan