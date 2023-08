Exposition collective de peintures, gravures et sculptures 127 rue Pierre Julien Montélimar, 15 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Présentant des peintures et gravures créés par Nicole Grenier Merico (acrylique, encres, pastels), des sculptures d’Yvette Arnaud (travail de la terre, de la cire associée au bronze et de la pierre) ainsi que des croquis et peintures d’Élisabeth Demier..

2023-09-15 fin : 2023-09-30 . .

127 rue Pierre Julien Centre d’Art Chabrillan

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Featuring paintings and prints by Nicole Grenier Merico (acrylics, inks, pastels), sculptures by Yvette Arnaud (working with clay, wax combined with bronze and stone) and sketches and paintings by Élisabeth Demier.

Con pinturas y grabados de Nicole Grenier Merico (acrílicos, tintas, pasteles), esculturas de Yvette Arnaud (trabajo en arcilla, cera combinada con bronce y piedra) y bocetos y pinturas de Élisabeth Demier.

Präsentiert Gemälde und Drucke von Nicole Grenier Merico (Acryl, Tinte, Pastell), Skulpturen von Yvette Arnaud (Arbeiten mit Erde, Wachs, Bronze und Stein) sowie Skizzen und Gemälde von Élisabeth Demier.

Mise à jour le 2023-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération