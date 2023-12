Menu de la St Sylvestre à la Ferme d’Huchet 127 rue Cante Coucut Vielle-Saint-Girons, 31 décembre 2023, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 02:00:00

Menu servi pour le dîner du 31 décembre.

Uniquement sur réservation au 05 58 47 51 91.

Menu dégustation 75 €

Amuses-bouches

***

Bouchée à la reine en cassolette, ris de veau, quenelles et morilles

***

Galantine de turbot farcie au homard et liveche, velouté aux moules safrané

***

Pause glacée

***

Filet de bœuf à la chapelure de cendre fumé, jus de viande et jus de raisin, échalote confite et pommes crémeuses

***

Chariot d’assortiment de fromages affinés (suppl 8€/p)

***

Saveur de fête banane ananas, biscuit dacquoise, mousseux banane et ananas flambé

1 coupe de Champagne.

127 rue Cante Coucut La Ferme d’Huchet

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



