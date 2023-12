Menu de Noël à la Ferme de Huchet 127 rue cante coucut Vielle-Saint-Girons, 25 décembre 2023, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25 12:00:00

fin : 2023-12-25 15:00:00

Menu de Noël servi le 25 décembre à midi

Sur réservation uniquement au 05 58 47 51 91.

Menu à 70€

Amuses bouches

Ballotine de lapin farcie au foie gras et morilles, crémeux de panais, pousses d’herbes et chips de salsifis

***

Langoustine rôtie, maki de tartare de d’huîtres au concombre parfumé au citron vert, émulsion de Champagne blanc de blanc

***

Pause glacée

***

Chapon rôti au foie gras, sauce Albuféra, légumes fanes parfumés au thym

***

Chariot d’assortiment de fromages affinés (sup.8€)

***

Bûche de Noël nougat exotique, dacquoise noisette amande.

***

Café.

Menu de Noël servi le 25 décembre à midi

Sur réservation uniquement au 05 58 47 51 91.

Menu à 70€

Amuses bouches

Ballotine de lapin farcie au foie gras et morilles, crémeux de panais, pousses d’herbes et chips de salsifis

***

Langoustine rôtie, maki de tartare de d’huîtres au concombre parfumé au citron vert, émulsion de Champagne blanc de blanc

***

Pause glacée

***

Chapon rôti au foie gras, sauce Albuféra, légumes fanes parfumés au thym

***

Chariot d’assortiment de fromages affinés (sup.8€)

***

Bûche de Noël nougat exotique, dacquoise noisette amande.

***

Café

Menu de Noël servi le 25 décembre à midi

Sur réservation uniquement au 05 58 47 51 91.

Menu à 70€

Amuses bouches

Ballotine de lapin farcie au foie gras et morilles, crémeux de panais, pousses d’herbes et chips de salsifis

***

Langoustine rôtie, maki de tartare de d’huîtres au concombre parfumé au citron vert, émulsion de Champagne blanc de blanc

***

Pause glacée

***

Chapon rôti au foie gras, sauce Albuféra, légumes fanes parfumés au thym

***

Chariot d’assortiment de fromages affinés (sup.8€)

***

Bûche de Noël nougat exotique, dacquoise noisette amande.

***

Café

.

127 rue cante coucut Ferme de Huchet

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Côte Landes Nature Tourisme