Exposition – « Univers parallèles » par Ugur Gallenkus 126 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 1 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Ugur Gallenkus, artiste turc, superpose des photos journalistiques de pays en guerre pour mettre en évidence les contrastes et inégalités entre les populations..

2023-09-01 fin : 2023-12-24 13:00:00. EUR.

126 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Turkish artist Ugur Gallenkus superimposes journalistic photos of war-torn countries to highlight the contrasts and inequalities between populations.

El artista turco Ugur Gallenkus superpone fotos periodísticas de países en guerra para resaltar los contrastes y desigualdades entre las poblaciones.

Der türkische Künstler Ugur Gallenkus überlagert journalistische Fotos aus Ländern, in denen Krieg herrscht, um die Kontraste und Ungleichheiten zwischen den Bevölkerungen zu verdeutlichen.

