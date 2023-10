Spectacle musical | À la table de Rossini 126 Rue Démoustier Villers-Cotterêts, 14 octobre 2023, Villers-Cotterêts.

Villers-Cotterêts,Aisne

Le compositeur Gioachino Rossini et l’écrivain Alexandre Dumas vous convient à leur table !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 21:15:00. 5.65 .

126 Rue Démoustier

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France



Composer Gioachino Rossini and writer Alexandre Dumas invite you to their table!

El compositor Gioachino Rossini y el escritor Alexandre Dumas le invitan a su mesa

Der Komponist Gioachino Rossini und der Schriftsteller Alexandre Dumas laden Sie an ihren Tisch ein!

Mise à jour le 2023-10-02 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin