2023-12-20 14:00:00

2023-12-20 15:00:00. A partir de 8 ans

Cet hiver, soyez créatif pour accueillir la nature dans votre intérieur. Venez participer à un atelier de réalisation de Kokedama : une sphère de mousse issue de l’art japonais, servant de support pour une plante.

Sur réservation.

Attention l'espace muséographique est fermé pour la saison hivernale

126, rue de l'Eglise Centre Eden

Cuisery 71290

