GISELLE(S) 126 rue de la République Yutz, 16 avril 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Qu’est devenue Giselle ?

Elle est devenue la reine des Willis, témoin intemporel de la condition féminine. Elle a monté au fil du temps une armée de guerrières qui hantent le monde des vivants et traquent leurs bourreaux.

Il ne s’agit plus de Giselle, mais de toutes les Giselle(s) victimes de violences et de trahison.

Marie-Claude PIETRAGALLA et Julien DEROUAULT ont puisé leur récit dans les violences faites aux femmes.

Ballet contemporain pour 18 danseurs

Chorégraphie et mise en scène : Marie-Claude PIETRAGALLA et Julien DEROUAULT. Tout public

Mardi 2024-04-16 20:30:00 fin : 2024-04-16 . 41 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



What happened to Giselle?

She has become the Queen of the Willis, a timeless witness to the female condition. Over the years, she has built up an army of female warriors who haunt the world of the living and hunt down their tormentors.

It’s no longer about Giselle, but about all the Giselle(s) who are victims of violence and betrayal.

Marie-Claude PIETRAGALLA and Julien DEROUAULT have drawn their story from the violence perpetrated against women.

Contemporary ballet for 18 dancers

Choreography and direction: Marie-Claude PIETRAGALLA and Julien DEROUAULT

¿Qué le pasó a Giselle?

Se ha convertido en la Reina de las Willis, testigo intemporal de la condición femenina. A lo largo de los años, ha creado un ejército de mujeres guerreras que rondan el mundo de los vivos y persiguen a sus torturadores.

Ya no se trata de Giselle, sino de todas las Giselle(s) que han sido víctimas de la violencia y la traición.

Marie-Claude PIETRAGALLA y Julien DEROUAULT han extraído su historia de la violencia contra las mujeres.

Ballet contemporáneo para 18 bailarines

Coreografía y dirección: Marie-Claude PIETRAGALLA y Julien DEROUAULT

Was ist aus Giselle geworden?

Sie wurde zur Königin der Willis, einer zeitlosen Zeugin der Frauenbewegung. Sie hat im Laufe der Zeit eine Armee von Kriegerinnen aufgebaut, die in der Welt der Lebenden herumspuken und ihre Peiniger aufspüren.

Es geht nicht mehr um Giselle, sondern um alle Giselles, die Opfer von Gewalt und Verrat geworden sind.

Marie-Claude PIETRAGALLA und Julien DEROUAULT haben ihre Erzählung aus dem Bereich der Gewalt gegen Frauen geschöpft.

Zeitgenössisches Ballett für 18 Tänzer

Choreografie und Regie: Marie-Claude PIETRAGALLA und Julien DEROUAULT

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME