MON MEILLEUR COPAIN 126 rue de la République Yutz, 11 avril 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades…

Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !

Une comédie d’Éric ASSOUS, mise en scène par Anthony MARTY

Avec : Arnaud CERMOLACCE, Anne-Laure ESTOURNES, Florence FAKHIMI, Laure-Estelle NEZAN, Anthony MARTY. Tout public

Jeudi 2024-04-11 20:30:00 fin : 2024-04-11 . 23 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Loyalty in friendship is a quality. Too much, a flaw!

Bernard and Philippe are the best of friends. Bernard, married and unfaithful, asks Philippe to cover up his escapades?

It’s the beginning of a downward spiral for poor Philippe, whose best friend is an abusive friend!

A comedy by Éric ASSOUS, directed by Anthony MARTY

With : Arnaud CERMOLACCE, Anne-Laure ESTOURNES, Florence FAKHIMI, Laure-Estelle NEZAN, Anthony MARTY

Ser leal en la amistad es una cualidad. Demasiado es un defecto

Bernard y Philippe son los mejores amigos. Bernard, casado e infiel, le pide a Philippe que encubra sus escapadas..

Es el comienzo de una espiral descendente para el pobre Philippe, ¡cuyo mejor amigo es un maltratador!

Una comedia de Éric ASSOUS, dirigida por Anthony MARTY

Protagonistas : Arnaud CERMOLACCE, Anne-Laure ESTOURNES, Florence FAKHIMI, Laure-Estelle NEZAN, Anthony MARTY

In der Freundschaft treu zu sein, ist eine Qualität. Zu viel davon ist eine Schwäche!

Bernard und Philippe sind die besten Freunde der Welt. Bernard, der verheiratet und untreu ist, bittet Philippe darum, seine Verfehlungen zu decken

Der beste Freund des armen Philippe ist ein Freund, der seine Freundschaft missbraucht

Eine Komödie von Eric ASSOUS, inszeniert von Anthony MARTY

Mit : Arnaud CERMOLACCE, Anne-Laure ESTOURNES, Florence FAKHIMI, Laure-Estelle NEZAN, Anthony MARTY

