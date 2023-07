MICHEL JONASZ 126 rue de la République Yutz, 9 avril 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Michel JONASZ & Jean-Yves D’ANGELO, une saison 4 en PIANO/VOIX !

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant.

Au programme : des extraits de l’album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur.. Tout public

Mardi 2024-04-09 20:30:00 fin : 2024-04-09 . 46 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Michel JONASZ & Jean-Yves D?ANGELO, season 4 in PIANO/VOICE!

Following the success of over 300 piano-voice concerts, the singer and his brilliant pianist are back on the road with a new tour.

On the program: excerpts from the album « La Méouge, le Rhône, la Durance », produced together a few months ago, as well as rarely-played nuggets from Michel Jonasz?s abundant catalog, and, of course, the must-have songs that we always enjoy listening to.

Michel JONASZ & Jean-Yves D’ANGELO, ¡una temporada 4 de PIANO/VOICE!

Tras el éxito de más de 300 conciertos de piano-voz, el cantante y su genial pianista han decidido volver a la carretera con una nueva gira de canto.

En el programa: extractos del álbum « La Méouge, le Rhône, la Durance », producido juntos hace unos meses, así como rarezas del abundante catálogo de Michel Jonasz y, por supuesto, las canciones imprescindibles que siempre es un placer escuchar.

Michel JONASZ & Jean-Yves D?ANGELO, eine vierte Staffel in PIANO/VOIX!

Nach dem Erfolg von über 300 Piano-Voice-Konzerten haben der Sänger und sein genialer Pianist beschlossen, mit einer neuen Gesangstour wieder auf Tour zu gehen.

Auf dem Programm stehen Auszüge aus dem Album « La Méouge, le Rhône, la Durance », das sie vor einigen Monaten gemeinsam aufgenommen haben, aber auch selten gespielte Nuggets aus dem reichhaltigen Katalog von Michel Jonasz und natürlich die unumgänglichen Lieder, die man sich immer wieder gerne anhört.

