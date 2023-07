CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET 126 rue de la République Yutz, 8 février 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Accompagnées de leurs musiciens acolytes, le concert de cette tournée est un feu d’artifice.

Retour aux racines et à l’essence de leur vie pour les sœurs Berthollet, qui nous proposent un programme composé des plus grands titres de leur répertoire de cœur : la musique classique.

Des versions personnelles, inédites, de Mozart, Chopin, Tchaïkovski, Bach, Camille et Julie vous emmènent dans leur univers avec des arrangements sous la flamme de leurs archets.

Le duo virtuose offre ici une version intimiste des plus belles mélodies du Lac des Cygnes, Carmen, Hallelujah en passant par le thème de Gladiator…. Tout public

Jeudi 2024-02-08 20:30:00 fin : 2024-02-08 . 41 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Accompanied by their musician acolytes, the concert on this tour is a fireworks display.

A return to their roots and the essence of their lives for the Berthollet sisters, who offer us a program featuring the greatest titles from their core repertoire: classical music.

With their own personal versions of Mozart, Chopin, Tchaikovsky and Bach, Camille and Julie take you on a journey into their world, with their arrangements under the flame of their bows.

The virtuoso duo offer intimate versions of the most beautiful melodies from Swan Lake, Carmen, Hallelujah and the theme from Gladiator?

Acompañado por sus acólitos músicos, el concierto de esta gira es un espectáculo de fuegos artificiales.

Un regreso a sus raíces y a la esencia de sus vidas para las hermanas Berthollet, que nos ofrecen un programa con las mejores canciones de su repertorio principal: la música clásica.

Con sus versiones personales de Mozart, Chopin, Tchaikovsky y Bach, Camille y Julie le harán viajar a su universo, con sus arreglos bañados por la llama de sus arcos.

El virtuoso dúo ofrece una versión íntima de las más bellas melodías de El lago de los cisnes, Carmen, Aleluya y el tema de Gladiator?

Begleitet von ihren musikalischen Mitstreitern ist das Konzert dieser Tournee ein Feuerwerk.

Die Berthollet-Schwestern kehren zu ihren Wurzeln und zur Essenz ihres Lebens zurück und präsentieren uns ein Programm mit den größten Titeln ihres Herzensrepertoires: der klassischen Musik.

Persönliche, unveröffentlichte Versionen von Mozart, Chopin, Tschaikowsky und Bach. Camille und Julie entführen Sie mit ihren Arrangements unter der Flamme ihrer Bögen in ihre Welt.

Das virtuose Duo bietet hier eine intime Version der schönsten Melodien von Schwanensee, Carmen, Hallelujah bis hin zum Thema von Gladiator?

