ROMAN DODUIK – ADORABLE 126 rue de la République Yutz, 30 janvier 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Quand on est suivi par 3 millions d’abonnés sur les réseaux, mieux vaut toujours être adorable ! Mais quand il coupe sa caméra, Roman redevient ce mec de 25 ans à la vie pas toujours très instagramable…

Sans tabou mais toujours avec une sympathie communicative, Roman DODUIK balance tout : les coulisses de l’influence, son addiction au « Sundae » et au rap dépressif, la liste infinie de ses phobies et sa vie amoureuse bien loin des clichés.

Révélation du dernier Montreux Comedy festival, Roman se montre aussi à l’aise sur scène que devant les caméras.. Tout public

Mardi 2024-01-30 20:30:00 fin : 2024-01-30 . 33 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



When you’ve got 3 million followers, you’ve got to be adorable! But when he turns off the camera, Roman reverts to the 25-year-old with a life that’s not always so Instagrammable?

Without taboos, but always with infectious sympathy, Roman DODUIK spills the beans: behind the scenes of influence, his addiction to « Sundae » and depressive rap, the endless list of his phobias and his far-from-clichéd love life.

A revelation at the last Montreux Comedy Festival, Roman is as comfortable on stage as he is in front of the camera.

Cuando tienes 3 millones de seguidores en las redes, ¡siempre es mejor ser adorable! Pero cuando apaga la cámara, Roman vuelve a ser el joven de 25 años cuya vida no siempre es tan Instagrammable?

Desinhibido pero siempre con una simpatía contagiosa, Roman DODUIK se desahoga: entre bastidores de influencer, su adicción al Sundae y al rap depresivo, la interminable lista de sus fobias y su vida amorosa, lejos de los tópicos.

Revelación del último Festival de Comedia de Montreux, Roman se siente tan cómodo en el escenario como ante la cámara.

Wenn man von drei Millionen Abonnenten verfolgt wird, sollte man immer liebenswert sein Aber wenn er die Kamera ausschaltet, wird Roman wieder zu einem 25-jährigen Mann, dessen Leben nicht immer sehr instagram-tauglich ist?

Ohne Tabus, aber immer mit ansteckender Sympathie, plaudert Roman DODUIK alles aus: die Kulissen des Einflusses, seine Sucht nach « Sundae » und depressivem Rap, die endlose Liste seiner Phobien und sein Liebesleben, das weit entfernt von den Klischees ist.

Roman ist eine Entdeckung des letzten Montreux Comedy Festivals und fühlt sich auf der Bühne und vor der Kamera gleichermaßen wohl.

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME