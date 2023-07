ANNE ROUMANOFF – L’EXPÉRIENCE DE LA VIE 126 rue de la République Yutz, 23 janvier 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

L’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ?

Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société : nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.

Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale.

Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire.. Tout public

Mardi 2024-01-23 20:30:00 fin : 2024-01-23 . 41 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Life experience? Is it being a woman of experience or always experimenting?

When maturity rhymes with curiosity, Anne Roumanoff?s new show takes a wry, joyful look at the major transformations in our society: new language, new behaviors, new professions.

You’ll come across an American relationship coach, hear a revisited version of fairy tales, a poem about influencers, and tasty comments on current political and social events.

A show deconstructed by an experienced woman who dreams of rebuilding herself.

¿Experiencia vital? ¿Es ser una mujer de experiencia o estar siempre experimentando?

En su nuevo espectáculo, Cuando madurez rima con curiosidad, Anne Roumanoff echa un vistazo irónico y alegre a las grandes transformaciones de nuestra sociedad: nuevo lenguaje, nuevos comportamientos, nuevas profesiones.

Se cruzará con un entrenador de relaciones norteamericano, escuchará una versión revisitada de los cuentos de hadas, un poema sobre las personas influyentes y algún comentario ingenioso sobre la actualidad política y social.

Un espectáculo deconstruido por una mujer experimentada que sueña con rehacer su vida.

Was ist Erfahrung im Leben? Ist es, eine Frau mit Erfahrung zu sein oder immer zu experimentieren?

Wenn sich Reife auf Neugierde reimt, wirft Anne Roumanoff in ihrer neuen Show einen spöttischen und fröhlichen Blick auf die großen Veränderungen in unserer Gesellschaft: neue Sprache, neue Verhaltensweisen, neue Berufe.

Sie treffen auf einen amerikanischen Coach für Paarbeziehungen, hören eine neue Version von Märchen, ein Gedicht über Influencer und köstliche Kommentare zu aktuellen politischen und sozialen Themen.

Eine dekonstruierte Show von einer erfahrenen Frau, die davon träumt, sich neu aufzubauen.

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME