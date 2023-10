NOËL SPECTACULAIRE SHOW 126 rue de la république Yutz, 10 décembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Le soir du 24 décembre, pris par le travail, Marc a oublié de rapporter un cadeau à son ami Fino. Mais tous deux vont voir leur soirée du réveillon complètement chamboulée par l’arrivée d’un personnage… magique ! Des rencontres surprenantes et un voyage vers un pays enneigé vont récocilier Marc avec les fêtes !

Le secret ? Laissez Noël briller !

Inspiré des Christmas Shows d’outre-atlantique, Mathieu Cailotto signe cette nouvelle création unique en son genre.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 14:30:00 fin : 2023-12-10 . .

126 rue de la république Amphy

Yutz 57970 Moselle Grand Est



On the evening of December 24, busy at work, Marc forgets to bring back a present for his friend Fino. But the two of them are about to have their New Year’s Eve party turned upside down by the arrival of a magical character! A series of surprising encounters and a trip to a snowy land will bring Marc back to his holiday roots!

The secret? Let Christmas shine!

Inspired by Christmas Shows from across the Atlantic, Mathieu Cailotto signs this unique new creation.

La noche del 24 de diciembre, enfrascado en su trabajo, Marc se olvida de llevarle un regalo a su amigo Fino. Pero su fiesta de Nochevieja se ve alterada por la llegada de un personaje mágico Una serie de encuentros sorprendentes y un viaje a un país nevado ayudarán a Marc a recuperar el espíritu festivo

¿El secreto? ¡Que brille la Navidad!

Inspirándose en los espectáculos navideños del otro lado del Atlántico, Mathieu Cailotto ha creado este nuevo espectáculo único.

Am Abend des 24. Dezembers hat Marc wegen seiner Arbeit vergessen, seinem Freund Fino ein Geschenk mitzubringen. Doch die beiden müssen feststellen, dass ihr Silvesterabend durch die Ankunft einer magischen Figur völlig auf den Kopf gestellt wird Überraschende Begegnungen und eine Reise in ein verschneites Land versöhnen Marc mit den Feiertagen

Das Geheimnis? Lass Weihnachten leuchten!

Inspiriert von den Christmas Shows in Übersee, hat Mathieu Cailotto diese einzigartige neue Kreation geschaffen.

