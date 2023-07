TOUT LE MONDE SAVAIT 126 rue de la République Yutz, 5 décembre 2023, Yutz.

Accusée du meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat. Celui d’une femme pour se sortir de l’emprise de son bourreau, celui d’une mère pour protéger ses enfants, celui d’une victime pour porter une parole dérangeante et nécessaire.

L’histoire de Valérie Bacot c’est l’histoire d’un silence meurtrier, du dysfonctionnement des institutions, d’une difficulté à entendre et prendre en compte la parole des victimes. C’est l’histoire d’une résilience incroyable, celle d’une femme devenue figure iconique de la lutte contre les violences conjugales.

Interprété par Sylvie Testud récompensée du Molière du seul-en-scène 2023

Une pièce d’Elodie WALLACE, adaptée du livre de Valérie BACOT avec Clémence DE BLASI

Mise en scène par Anne BOUVIER. Tout public

Accused of murdering her husband, Valérie Bacot is the embodiment of a struggle. The struggle of a woman to escape the clutches of her tormentor, the struggle of a mother to protect her children, the struggle of a victim to speak out in a disturbing and necessary way.

Valérie Bacot?s story is the story of a murderous silence, of institutional dysfunction, of the difficulty of hearing and taking into account the words of victims. It is the story of an incredible resilience, of a woman who has become an iconic figure in the fight against domestic violence.

Performed by Sylvie Testud, winner of the Molière du seul-en-scène 2023 award

A play by Elodie WALLACE, adapted from the book by Valérie BACOT with Clémence DE BLASI

Directed by Anne BOUVIER

Acusada de asesinar a su marido, Valérie Bacot es la encarnación de una lucha. La lucha de una mujer por escapar de las garras de su verdugo, la lucha de una madre por proteger a sus hijos, la lucha de una víctima por alzar la voz de un modo inquietante y necesario.

La historia de Valérie Bacot es la historia de un silencio asesino, de la disfunción de las instituciones, de la dificultad de escuchar y tener en cuenta lo que las víctimas tienen que decir. Es la historia de una resiliencia increíble, de una mujer que se ha convertido en una figura emblemática de la lucha contra la violencia doméstica.

Interpretada por Sylvie Testud, ganadora del Molière a la mejor obra unipersonal en 2023

Una obra de Elodie WALLACE, adaptada del libro de Valérie BACOT con Clémence DE BLASI

Dirigida por Anne BOUVIER

Valerie Bacot, die des Mordes an ihrem Mann angeklagt ist, verkörpert einen Kampf. Der einer Frau, um sich aus dem Griff ihres Peinigers zu befreien, der einer Mutter, um ihre Kinder zu schützen, der eines Opfers, um ein beunruhigendes und notwendiges Wort zu sprechen.

Die Geschichte von Valerie Bacot ist die Geschichte eines mörderischen Schweigens, des Versagens der Institutionen, der Schwierigkeit, die Worte der Opfer zu hören und zu berücksichtigen. Es ist die Geschichte einer unglaublichen Widerstandsfähigkeit, die Geschichte einer Frau, die zur Symbolfigur im Kampf gegen häusliche Gewalt wurde.

Dargestellt von Sylvie Testud, ausgezeichnet mit dem Molière du seul-en-scène 2023

Ein Stück von Elodie WALLACE, nach dem Buch von Valérie BACOT mit Clémence DE BLASI

Regie: Anne BOUVIER

