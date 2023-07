LE PRINCIPE D’INCERTITUDE DE STEPHEN SIMONS 126 rue de la République Yutz, 24 novembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Dans ce monde d’incertitudes, qui peut prédire ce qui rapprochera ou éloignera deux êtres ? Quand Georgie (Laura SMET), Américaine délurée de 40 ans, et Alex (Jean-Pierre DARROUSSIN), Anglais discret de plus de 70 ans, se rencontrent par hasard sur le parvis d’une gare internationale, leur vie s’en trouve bouleversée à jamais.

La rencontre poignante et hautement improbable de deux êtres que rien ne devait rapprocher…

Traduction Dominique Hollier

Stephen SIMONS est représenté en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . 46 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



In this world of uncertainty, who can predict what will bring two people together or drive them apart? When Georgie (Laura SMET), a wild 40-year-old American, and Alex (Jean-Pierre DARROUSSIN), an unassuming Englishman in his 70s, meet by chance on the forecourt of an international train station, their lives are changed forever.

A poignant and highly improbable encounter between two people who were never meant to come together?

Translation Dominique Hollier

Stephen SIMONS is represented in French-speaking Europe by Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire

En este mundo de incertidumbre, ¿quién puede predecir lo que unirá o separará a dos personas? Cuando Georgie (Laura SMET), una luchadora americana de 40 años, y Alex (Jean-Pierre DARROUSSIN), un modesto inglés de 70, se conocen por casualidad en la explanada de una estación de tren internacional, sus vidas cambian para siempre.

El conmovedor e improbable encuentro de dos personas que nunca debieron estar juntas..

Traducción Dominique Hollier

Stephen SIMONS está representado en la Europa francófona por Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire

Wer kann in dieser Welt der Ungewissheit schon vorhersagen, was zwei Menschen zusammenbringt oder voneinander trennt? Als die 40-jährige Amerikanerin Georgie (Laura SMET) und der 70-jährige Engländer Alex (Jean-Pierre DARROUSSIN) sich zufällig auf dem Vorplatz eines internationalen Bahnhofs begegnen, verändert sich ihr Leben für immer.

Die ergreifende und höchst unwahrscheinliche Begegnung zweier Menschen, die nichts hätte zusammenbringen dürfen

Übersetzung Dominique Hollier

Stephen SIMONS wird im französischsprachigen Europa von Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire, vertreten

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME