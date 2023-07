DRÔLE DE GENRE 126 rue de la République Yutz, 22 novembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Carla (Victoria Abril) est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François (Lionnel Astier), homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans. Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise (Jade-Rose Parker), leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant.

Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées reçues !. Tout public

Mercredi 2023-11-22 20:30:00 fin : 2023-11-22 . 46 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Carla (Victoria Abril) is an elegant, dynamic woman who gives her unconditional support to her husband, François (Lionnel Astier), a politician in the middle of an election campaign. They’ve been a solid couple for 30 years. Their settled life revolves around François, but when Carla opens a letter that day with some unusual news, all that stability is about to be called into question. And as if disaster were not enough, Louise (Jade-Rose Parker), their adopted daughter, arrives with news that is more upsetting than reassuring.

This tsunami of revelations will make everyone realize the value of their beliefs, their place in the family, and reveal their true selves.

Here’s a singular comedy that’s sure to shake up your preconceptions!

Carla (Victoria Abril) es una mujer elegante y dinámica que apoya incondicionalmente a su marido, François (Lionnel Astier), un político en plena campaña electoral. Son una pareja sólida desde hace 30 años. Su consolidada vida gira en torno a François, pero cuando ese día Carla abre una carta con una noticia insólita, toda esa estabilidad está a punto de ponerse en entredicho. Y por si el desastre no fuera suficiente, Louise (Jade-Rose Parker), su hija adoptiva, llega con noticias más perturbadoras que tranquilizadoras.

Con este tsunami de revelaciones, cada uno toma conciencia del valor de sus creencias y de su lugar en la familia, y revela sus verdaderos colores.

Una comedia singular que hará tambalear sus ideas preconcebidas

Carla (Victoria Abril) ist eine elegante und dynamische Frau, die ihren Mann François (Lionnel Astier), einen Politiker, der sich mitten im Wahlkampf befindet, bedingungslos unterstützt. Die beiden sind seit 30 Jahren ein festes Paar. Ihr Leben hat sich gut eingespielt und dreht sich viel um François, aber als Carla an diesem Tag einen Brief öffnet, der ihr eine ungewöhnliche Nachricht mitteilt, wird diese schöne Stabilität in Frage gestellt. Und da eine Katastrophe nie allein kommt, bringt Louise (Jade-Rose Parker), ihre Adoptivtochter, eher beunruhigende als beruhigende Neuigkeiten über sie mit.

In diesem Tsunami von Enthüllungen wird sich jeder des Wertes seiner Überzeugungen und seines Platzes bewusst und enthüllt sein wahres Gesicht.

Dies ist eine einzigartige Komödie, die mit Sicherheit Ihre vorgefassten Meinungen erschüttern wird!

