DOXX ET KIK 126 rue de la République Yutz, 18 novembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Rappeur nancéien, Kikesa a démarré sur Youtube en 2018 avec sa mixtape « Dimanche de Hippie », un titre dévoilé chaque semaine pendant plus d’un an.

Il revient aujourd’hui avec son album nommé « Adieu » et annonce son changement de nom. Il s’appelle désormais KIK et se concentre sur des morceaux beaucoup plus rappés.

DOXX est un artiste rappeur originaire de Thionville. Il a connu une fulgurante et subite ascension entre 2018 et 2019 avec « Sun7 », « Spleen », « Point de rupture » , « Au final » et « Dans la tempête ». En 2020 il regroupe ses anciens morceaux dans « 2017 ».

Il présentera sur la scène de l’amphY, son nouvel album, avec des sons mélodieux, de la guitares, du piano… Il parle d’amour, de sa vie personnelle, de son enfance, de son mal-être…. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . 15 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



A rapper from Nancy, Kikesa took off on Youtube in 2018 with his mixtape « Dimanche de Hippie », a track unveiled every week for over a year.

Now he’s back with an album called « Adieu », and has announced a name change. It’s now called KIK and focuses on much more rapped tracks.

DOXX is a rap artist from Thionville. He enjoyed a meteoric rise to fame between 2018 and 2019 with « Sun7 », « Spleen », « Point de rupture », « Au final » and « Dans la tempête ». In 2020, he reunited his old tracks in « 2017 ».

He will present his new album on the amphY stage, with melodious sounds, guitars, piano? He talks about love, his personal life, his childhood, his malaise?

Rapero de Nancy, Kikesa despegó en YouTube en 2018 con su mixtape « Dimanche de Hippie », un tema desvelado cada semana durante más de un año.

Ahora está de vuelta con un álbum llamado « Adieu » y ha anunciado un cambio de nombre. Su nuevo nombre es KIK, y se está concentrando en temas mucho más rapeados.

DOXX es un artista de rap de Thionville. Disfrutó de un ascenso meteórico entre 2018 y 2019 con « Sun7 », « Spleen », « Point de rupture », « Au final » y « Dans la tempête ». En 2020, reunió sus antiguos temas en « 2017 ».

En el escenario de la anfY, presentará su nuevo álbum, con sonidos melodiosos, guitarras, piano.. Habla del amor, de su vida personal, de su infancia, de su malestar?

Der aus Nancy stammende Rapper Kikesa startete 2018 auf Youtube mit seinem Mixtape « Dimanche de Hippie », einem Track, der über ein Jahr lang jede Woche enthüllt wurde.

Nun kehrt er mit seinem Album namens « Adieu » zurück und kündigt seine Namensänderung an. Er nennt sich nun KIK und konzentriert sich auf viel mehr gerappte Stücke.

DOXX ist ein Rapper aus Thionville. Er erlebte zwischen 2018 und 2019 einen fulminanten und plötzlichen Aufstieg mit « Sun7 », « Spleen », « Point de rupture » , « Au final » und « Dans la tempête ». Im Jahr 2020 fasst er seine alten Songs in « 2017 » zusammen.

Auf der Bühne des amphY wird er sein neues Album mit melodischen Klängen, Gitarren und Klavier vorstellen Er spricht über die Liebe, sein persönliches Leben, seine Kindheit, sein Unwohlsein?

