Victoire du meilleur album en 2013 pour « La Place du fantôme », Grand Prix de l’Académie Charles Cros en 2009 pour « Des vagues et des ruisseaux », Victoire de la révélation scène en 2005, disque d’or sur ses quatre derniers albums… La Grande Sophie est devenue l’une des artistes majeures de la scène française !

Elle vient nous présenter son nouvel album « La Vie Moderne » .

Sa voix est au centre du projet, sa texture se pose sur des chansons tour à tour pop, folk, rock où les ambiances font le grand écart entre profondeur et légèreté.

Victoire du meilleur album in 2013 for « La Place du fantôme », Grand Prix de l’Académie Charles Cros in 2009 for « Des vagues et des ruisseaux », Victoire de la révélation scène in 2005, gold discs on her last four albums? La Grande Sophie has become one of the major artists on the French scene!

She will be presenting her new album « La Vie Moderne ».

Her voice is at the heart of the project, its texture settling on songs that are alternately pop, folk and rock, with atmospheres that straddle the divide between depth and lightness.

Victoire al mejor álbum en 2013 por « La Place du fantôme », Grand Prix de l’Académie Charles Cros en 2009 por « Des vagues et des ruisseaux », Victoire al mejor directo en 2005, discos de oro en sus cuatro últimos álbumes? La Grande Sophie se ha convertido en una de las artistas de referencia del panorama musical francés

Estará aquí para presentar su nuevo álbum, La Vie Moderne.

Su voz está en el centro del proyecto, su textura se asienta en canciones que alternan el pop, el folk y el rock, donde los estados de ánimo se mueven entre la profundidad y la ligereza.

Sie wurde 2013 für « La Place du fantôme » für das beste Album ausgezeichnet, erhielt 2009 für « Des vagues et des ruisseaux » den Grand Prix de l’Académie Charles Cros, 2005 den Victoire de la révélation scène und ihre letzten vier Alben wurden mit Gold ausgezeichnet La Grande Sophie ist zu einer der wichtigsten Künstlerinnen der französischen Musikszene geworden!

Sie wird uns ihr neues Album « La Vie Moderne » vorstellen.

Ihre Stimme steht im Mittelpunkt des Projekts, ihre Textur legt sich über die Lieder, die abwechselnd Pop, Folk und Rock sind und in denen die Stimmungen den Spagat zwischen Tiefe und Leichtigkeit schaffen.

