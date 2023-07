MENTISSA 126 rue de la République Yutz, 29 septembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Auteure-compositrice-interprète belge francophone, Mentissa est révélée lors de la saison 10 de l’émission de télé crochet « The Voice » en 2021.

C’est avec la chanson « Et Bam », écrite par son coach Vianney, que sa carrière décolle.

Son premier album, intitulé « La vingtaine », est sorti en novembre 2022. Onze titres entre pop et chanson française. Il reflète sa personnalité et ses expériences de vie.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . 33 EUR.

126 rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Mentissa, a French-speaking Belgian singer-songwriter, made her name on season 10 of the TV talent show « The Voice » in 2021.

Her career took off with the song « Et Bam », written by her coach Vianney.

Her debut album, entitled « La vingtaine », was released in November 2022. The eleven tracks are a mix of pop and French chanson. It reflects her personality and life experiences.

Cantautora belga francófona, Mentissa se dio a conocer en la 10ª temporada del concurso de talentos televisivos « La Voz » en 2021.

Su carrera despegó con la canción « Et Bam », escrita por su coach Vianney.

Su álbum de debut, titulado « La vingtaine », salió a la venta en noviembre de 2022. Once temas de pop y chanson francesa. Refleja su personalidad y sus experiencias vitales.

Mentissa ist eine französischsprachige belgische Sängerin und Songwriterin, die 2021 in der zehnten Staffel der TV-Crossover-Show « The Voice » bekannt wurde.

Mit dem Lied « Et Bam », das ihr Coach Vianney geschrieben hatte, nahm ihre Karriere ihren Lauf.

Ihr erstes Album mit dem Titel « La vingtaine » wurde im November 2022 veröffentlicht. Es enthält elf Titel zwischen Pop und französischem Chanson. Es spiegelt seine Persönlichkeit und seine Lebenserfahrungen wider.

Mise à jour le 2023-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME