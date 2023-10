Salon du bien-être et de la découverte 126 boulevard de la mer Créances, 14 octobre 2023, Créances.

Créances,Manche

Les Tulipes Roses de l’association La Normandie au Désert, vous convient à leur 1er salon Bien-être, découvertes et informations, une journée pour se faire plaisir à la rencontre de praticiens et de vendeurs de tous horizons. Nous aurons aussi la chance d’avoir un professionnel de santé en gynécologie afin de répondre et de vous informer. Une Tombola au profit de Ruban Rose sera organisée, restauration sur place..

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

126 boulevard de la mer

Créances 50710 Manche Normandie



The Tulipes Roses of the association La Normandie au Désert invite you to their 1st Bien-être, découvertes et informations salon, a day to indulge yourself with practitioners and vendors from all horizons. We’ll also be lucky enough to have a gynecological health professional on hand to answer your questions and provide information. A Tombola in aid of Ruban Rose will be organized, with catering on site.

Las Rosas Tulipanes de la asociación La Normandie au Désert le invitan a su 1er Salón del Bienestar, el Descubrimiento y la Información, una jornada para darse un capricho y conocer a profesionales y vendedores de todos los horizontes. También tendremos la suerte de contar con la presencia de un profesional de la salud ginecológica que responderá a sus preguntas y le proporcionará toda la información que necesite. Se organizará una rifa a beneficio de Ruban Rose, y habrá comida y bebida disponibles in situ.

Les Tulipes Roses de l’association La Normandie au Désert, laden Sie zu ihrem 1. Salon Bien-être, découvertes et informations ein. Ein Tag, an dem Sie sich etwas Gutes tun können, indem Sie Heilpraktiker und Verkäufer aus allen Bereichen kennenlernen. Wir haben auch das Glück, dass eine Fachkraft für Gynäkologie anwesend sein wird, um Ihnen Rede und Antwort zu stehen und Sie zu informieren. Eine Tombola zugunsten von Ruban Rose wird organisiert, Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-05 par Côte Ouest Centre Manche