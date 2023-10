Rencontre avec l’auteure Pascale Petit à la librairie Eureka Street 126 Bd Maréchal Leclerc Caen, 28 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La librairie Eureka Street accueille l’écrivaine Pascale Petit pour une rencontre autour de l’ouvrage La Table d’attente, réalisé à l’Imec avec les étudiants de l’Esam et de l’université de Caen Normandie lors du workshop Speed Writing, fast publishing.

Entrée libre, réservation conseillée.

Une soirée proposée dans le cadre de la Semaine des éditions d’art..

2023-11-28 18:00:00 fin : 2023-11-28 20:00:00. .

126 Bd Maréchal Leclerc Librairie Eureka Street

Caen 14000 Calvados Normandie



The Eureka Street bookshop welcomes writer Pascale Petit for a discussion on the book La Table d?attente, produced at Imec with students from Esam and the University of Caen Normandie during the

workshop Speed Writing, fast publishing.

Free admission, reservations recommended.

An evening offered as part of the Semaine des éditions d?art.

La librería Eureka Street recibe a la escritora Pascale Petit para hablar de su libro La Table d’attente, realizado en el Imec con estudiantes de la Esam y de la Universidad de Caen Normandie en el marco del taller Speed Writing, fast publishing.

Entrada gratuita, se recomienda reservar.

Una velada ofrecida en el marco de la Semaine des éditions d’art.

Die Buchhandlung Eureka Street empfängt die Schriftstellerin Pascale Petit zu einem Treffen rund um das Buch La Table d’attente, das am Imec mit den Studenten der Esam und der Universität Caen Normandie im Rahmen des Workshops Speed Writing, fast publishing entstanden ist.

Eintritt frei, Reservierung empfohlen.

Dieser Abend findet im Rahmen der Woche der Kunstverlage statt.

