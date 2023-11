Rencontre avec les auteurs Gabriel Gauthier & Charles Robinson à la librairie Eureka Street 126 Bd Maréchal Leclerc Caen, 7 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Une rencontre à la librairie Eureka Street avec les écrivains Gabriel Gauthier et Charles Robinson, en résidence à l’Imec cet automne, autour de leur projet d’écriture et de leur parcours littéraire.

Entrée libre, réservation conseillée.

Une soirée animée par Simon Lanot, enseignant en littérature à l’université de Caen Normandie..

2023-11-07 18:30:00 fin : 2023-11-07 20:30:00. .

126 Bd Maréchal Leclerc Librairie Eureka Street

Caen 14000 Calvados Normandie



A meeting at the Eureka Street bookshop with writers Gabriel Gauthier and Charles Robinson, in residence at Imec this autumn, to discuss their writing projects and literary careers.

Free admission, reservations recommended.

An evening hosted by Simon Lanot, literature lecturer at Caen Normandie University.

Encuentro en la librería Eureka Street con los escritores Gabriel Gauthier y Charles Robinson, residentes en Imec este otoño, para hablar de sus proyectos de escritura y sus carreras literarias.

Entrada gratuita, se recomienda reservar.

Presentado por Simon Lanot, profesor de literatura en la Universidad de Caen Normandie.

Ein Treffen in der Buchhandlung Eureka Street mit den Schriftstellern Gabriel Gauthier und Charles Robinson, die diesen Herbst in Residenz am Imec sind, über ihr Schreibprojekt und ihren literarischen Werdegang.

Eintritt frei, Reservierung empfohlen.

Moderiert wird der Abend von Simon Lanot, Dozent für Literatur an der Universität Caen Normandie.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité