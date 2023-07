Association Randonneurs et Pèlerins 08 126, Avenue Charles Boutet Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Notre mission :- Contribuer aux balisages de la voie Campaniensis en partenariat avec RP51.- Informer – Préparer les futurs pèlerins au départ et les accompagner au cours du chemin- Remettre la crédential- Organiser des sorties randonnées, des conférences….

126, Avenue Charles Boutet

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Our mission:- Contribute to the marking of the Campaniensis way in partnership with RP51.- Inform – Prepare the future pilgrims to the departure and accompany them during the way- Give the credential- Organize outings, conferences…

Nuestra misión:- Contribuir a la señalización del Camino Campaniensis en colaboración con el RP51 – Informar – Preparar a los futuros peregrinos para la salida y acompañarlos a lo largo del camino – Entregar la credencial – Organizar excursiones a pie, conferencias…

Unsere Aufgabe:- Beitrag zur Markierung der Via Campaniensis in Partnerschaft mit RP51- Information – Vorbereitung zukünftiger Pilger auf den Start und Begleitung während des Weges- Aushändigung der Credential- Organisation von Wanderausflügen, Vorträgen…

