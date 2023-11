Démonstration de rempaillage traditionnel avec La Vannerie Paisible. 126 av maréchal Leclerc Pertuis, 1 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Venez à la rencontre de Sébastien Pinard pour découvrir les techniques de rempaillage et cannage de chaise dans la plus pur des traditions artisanales..

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

126 av maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and meet Sébastien Pinard to discover chair reupholstering and caning techniques in the purest artisanal tradition.

Venga a conocer a Sébastien Pinard y descubra las técnicas de retapizado de sillas y enlomado en la más pura tradición artesanal.

Lernen Sie Sébastien Pinard kennen und entdecken Sie die Techniken des Stuhlflickens und -rohrens in der reinsten Handwerkstradition.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de Pertuis