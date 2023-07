EQUIDAYS – Ostéopathie équine, dans les coulisses des courses hippiques 1251 rue Edouard Branly Lisieux, 24 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Depuis près de 30 ans, l’ESAO forme des ostéopathes pour animaux en France et au Royaume-Uni. Fondée en 1993, c’est la première grande école européenne d’ostéopathie animale.

#Fairedesapassionsonmétier

Renseignements : Léa Nicolle ou Laurence Levannier : 02 31 61 97 08 administration@esao.eu

Site internet : https://esao.eu/

A l’occasion des Equidays, l’ESAO propose la découverte du métier d’ostéopathe équin avec une démonstration d’une séance d’ostéopathie à l’hippodrome de Lisieux le mardi 24 octobre à 9h30.

Gratuit sur inscription obligatoire.

2023-10-24 09:30:00 fin : 2023-10-24 . .

1251 rue Edouard Branly Hippodrome de Lisieux

Lisieux 14100 Calvados Normandie



ESAO has been training animal osteopaths in France and the UK for almost 30 years. Founded in 1993, it is the first major European school of animal osteopathy.

#Fairedesapassionsonmétier

For further information, please contact Léa Nicolle or Laurence Levannier : 02 31 61 97 08 administration@esao.eu

Website: https://esao.eu/

To coincide with the Equidays, ESAO is offering an introduction to the profession of equine osteopath with a demonstration of an osteopathy session at the Lisieux racecourse on Tuesday October 24 at 9:30 am.

Free with compulsory registration

La ESAO lleva casi 30 años formando a osteópatas animales en Francia y el Reino Unido. Fundada en 1993, es la primera gran escuela europea de osteopatía animal.

#Hacer de las pasiones su profesión

Para más información, póngase en contacto con Léa Nicolle o Laurence Levannier: 02 31 61 97 08 administration@esao.eu

Página web: https://esao.eu/

En el marco del evento Equidays, la ESAO ofrece la oportunidad de descubrir la profesión de osteópata equino con una demostración de una sesión de osteopatía en el hipódromo de Lisieux el martes 24 de octubre a las 9.30 h.

Gratuito con inscripción obligatoria

Seit fast 30 Jahren bildet die ESAO Tierosteopathen in Frankreich und Großbritannien aus. Sie wurde 1993 gegründet und ist die erste große europäische Schule für Tierosteopathie.

#Die Leidenschaft zum Beruf machen

Auskünfte: Léa Nicolle oder Laurence Levannier: 02 31 61 97 08 administration@esao.eu

Website: https://esao.eu/

Anlässlich der Equidays bietet die ESAO am Dienstag, den 24. Oktober um 9.30 Uhr auf der Pferderennbahn von Lisieux die Möglichkeit, den Beruf des Pferdeosteopathen zu entdecken und eine osteopathische Sitzung zu demonstrieren.

Kostenlos mit obligatorischer Anmeldung

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité