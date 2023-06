Normandie Welsh Show 1251 Rue Edouard Branly Lisieux, 25 juin 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Venez découvrir le Normandie Welsh Show le 25 juin 2023 à l’hippodrome de Lisieux.

Boxes et restauration sur réservation..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

1251 Rue Edouard Branly

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Come and discover the Normandie Welsh Show on June 25, 2023 at the Lisieux racecourse.

Boxes and catering on reservation.

Venga a descubrir el Normandie Welsh Show el 25 de junio de 2023 en el hipódromo de Lisieux.

Palcos y catering disponibles previa reserva.

Erleben Sie die Normandie Welsh Show am 25. Juni 2023 auf der Pferderennbahn von Lisieux.

Boxen und Essen auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité