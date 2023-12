Mystère de l’assemblage 1250 Chemin de la Bastide Visan, 16 décembre 2023 07:00, Visan.

Visan,Vaucluse

Découvrez le métier d’œnologue avec dans un 1er temps les arômes des cépages rouge de la vallée du Rhône, puis comprenez les mystères des assemblages. Vous dégusterez et pratiquerez pendant cet atelier..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

1250 Chemin de la Bastide Domaine de la Bastide

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the profession of ?nologist, starting with the aromas of the red grape varieties of the Rhône Valley, then learn about the mysteries of blending. You’ll taste and practice during this workshop.

Descubra el oficio de experto en vinos, empezando por los aromas de las variedades de uva tinta del valle del Ródano, para después conocer los misterios de la mezcla. Catará y practicará durante este taller.

Entdecken Sie den Beruf des Weinkenners, indem Sie zunächst die Aromen der roten Rebsorten des Rhônetals kennen lernen und dann die Geheimnisse der Assemblagen verstehen. Sie werden während des Workshops verkosten und praktizieren.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes