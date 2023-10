Prévention risque routier Vendanges 125 rue hôpital, 33390 Blaye Blaye, 25 septembre 2023, Blaye.

Depuis plusieurs années, la MSA, la Préfecture de la Gironde, le Conseil Départemental, l’Association des Maires de Gironde, Groupama et l’ensemble de leurs partenaires déploient une campagne de prévention du risque routier pendant les vendanges.

Cette année, la campagne s’étend sur l’ensemble des filières agricoles et sensibilise les professionnels agricoles et les usagers de la route en affichant le message « PARTAGEONS LA ROUTE ».

Les Elus de l’Estuaire ont contribué à la promotion de cette campagne de prévention dans le secteur du Blayais avec la diffusion d’affiches « Zone de vendanges, attention aux tracteurs ! ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T07:30:00+02:00 – 2023-09-25T08:00:00+02:00

