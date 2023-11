THÉÂTRE – LA POUPÉE OUBLIÉE 125 Rue du Stade Contrisson, 1 décembre 2023, Contrisson.

Contrisson,Meuse

“La poupée oubliée”, théâtre, marionnette bunraku et musique, par la compagnie Changer l’air (tout public, à partir de 4 ans – 55 min).

Librement inspiré de La petite fille aux allumettes, de HC Andersen.

Cette compagnie a déjà joué plusieurs de ses spectacles sur le territoire (« Jack » en 2022, « l’or bleu », « le conte des sables », « Ferdinand l’impertinent »,)

Par une veille de Saint-Sylvestre, un passant laisse échapper de ses bras chargés de cadeaux, une poupée. Celle-ci s’enfuit et se met en quête de la petite fille aux allumettes du célèbre conte d’Andersen, persuadée que cette enfant saura mieux prendre soin d’elle. Dans ce spectacle drôle et interactif, Changer L’air Cie aborde la question de l’enfant roi dans les familles. Le jeune spectateur n’a alors plus qu’une seule idée en tête : montrer qu’il n’est pas capricieux pour plaire à la marionnette.

Ce spectacle est accessible même sans enfant. Alors qu’attendez-vous ?

Réservation fortement conseillée par téléphone ou par mail à culture@copary.fr. Enfants

Vendredi 2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 19:30:00. 2.5 EUR.

125 Rue du Stade Salle des fêtes

Contrisson 55800 Meuse Grand Est



la poupée oubliée, theater, bunraku puppetry and music, by compagnie Changer l?air (all ages, 4+ – 55 min).

Freely inspired by HC Andersen’s The Little Match Girl.

This company has already performed several of its shows in the region (« Jack » in 2022, « L’or bleu », « Le conte des sables », « Ferdinand l?impertinent », etc.)

One New Year’s Eve, a passer-by lets a doll slip out of his gift-laden arms. The doll runs off in search of the little match girl from Andersen?s famous fairy tale, convinced that this child will know how to take better care of her. In this funny, interactive show, Changer L?air Cie tackles the issue of the child king in families. The young spectator is left with only one thought in his head: to show that he is not capricious in order to please the puppet.

This show is accessible even without children. So what are you waiting for?

We strongly advise you to book by phone or e-mail at culture@copary.fr

la poupée oubliée, teatro, marionetas bunraku y música, por la compañía Changer l’air (todas las edades, a partir de 4 años – 55 min).

Libremente inspirado en La pequeña cerillera de HC Andersen.

Esta compañía ya ha representado varios de sus espectáculos en la región (« Jack » en 2022, « l’or bleu », « le conte des sables », « Ferdinand l’impertinent », etc.)

Una Nochevieja, un transeúnte deja escapar de sus brazos un muñeco cargado de regalos. La muñeca sale corriendo en busca de la cerillera del famoso cuento de Andersen, convencida de que este niño sabrá cuidarla mejor. En este espectáculo divertido e interactivo, Changer L’air Cie aborda el tema del niño rey en las familias. El joven espectador sólo tiene una cosa en mente: demostrar que no es caprichoso para complacer a la marioneta.

Este espectáculo es accesible incluso sin niños. ¿A qué espera?

Le recomendamos encarecidamente que reserve por teléfono o correo electrónico en culture@copary.fr

la poupée oubliée, Theater, Bunraku-Puppen und Musik, von der Kompanie Changer l’air (für alle Altersgruppen ab 4 Jahren – 55 Min.).

Frei nach dem Buch « Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern » von HC Andersen.

Diese Kompanie hat bereits mehrere ihrer Stücke in der Region aufgeführt (« Jack » im Jahr 2022, « l’or bleu », « le conte des sables », « Ferdinand l’impertinent »,)

An einem Silvesterabend lässt ein Passant eine Puppe aus seinen mit Geschenken beladenen Armen gleiten. Diese läuft davon und macht sich auf die Suche nach dem kleinen Mädchen mit den Streichhölzern aus dem berühmten Märchen von Andersen, da sie davon überzeugt ist, dass dieses Kind besser auf sie aufpassen kann. In diesem lustigen und interaktiven Stück behandelt Changer L’air Cie die Frage, ob das Kind in der Familie König ist. Der junge Zuschauer hat nur noch einen einzigen Gedanken im Kopf: zu zeigen, dass er nicht launisch ist, um der Puppe zu gefallen.

Diese Aufführung ist auch ohne Kinder zugänglich. Worauf warten Sie also noch?

Reservierungen werden dringend per Telefon oder E-Mail an culture@copary.fr empfohlen

Mise à jour le 2023-11-03 par OT SUD MEUSE