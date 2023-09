Vide-Grenier du CIQ Michelet 125 Rue du Lauzard Salon-de-Provence, 8 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le CIQ Michelet organise un vide-greniers dans le parc de l’école Michelet..

2023-10-08 07:30:00 fin : 2023-10-08 16:00:00. .

125 Rue du Lauzard Ecole Michelet

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The CIQ Michelet is organizing a garage sale in the grounds of the Michelet school.

El CIQ Michelet organiza una venta de garaje en el recinto de la escuela Michelet.

Das CIQ Michelet organisiert einen Flohmarkt im Park der Michelet-Schule.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence