Barcella 125 La Canebière Marseille 4e Arrondissement, 25 janvier 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à l’Artplexe Canebière pour le concert de Barcella..

2024-01-25 20:30:00 fin : 2024-01-25 . EUR.

125 La Canebière Artplexe Canebière

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at the Artplexe Canebière for Barcella’s concert.

Únase a nosotros en el Artplexe Canebière para el concierto de Barcella.

Treffen Sie sich im Artplexe Canebière zum Konzert von Barcella.

Mise à jour le 2023-09-25 par Ville de Marseille