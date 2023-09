EXPOSITION : MOSELLE TERRE D’HISTOIRE, TERRE D’AVENIR 125 avenue de la Blies Sarreguemines, 7 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Conçue par le Conseil de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement de Moselle.

Une exposition de 14 panneaux pour appréhender les multiples évolutions du territoire de Sarreguemines-Bitche depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours. Partons à la découverte de lieux et bâtiments, pour certains emblématiques et pour d’autres encore méconnus ! Ils permettent de retracer l’histoire de ce secteur, dans toute sa richesse et sa diversité, tout en constatant ses métamorphoses.. Tout public

Vendredi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 6 EUR.

125 avenue de la Blies

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Designed by the Conseil de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement de Moselle.

This 14-panel exhibition illustrates the many changes that have taken place in the Sarreguemines-Bitche area from the late 19th century to the present day. Let’s set off to discover places and buildings, some emblematic and others still little-known! They allow us to retrace the history of this area, in all its richness and diversity, while noting its metamorphoses.

Diseñada por el Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente del Mosela.

Esta exposición de 14 paneles repasa los numerosos cambios que han tenido lugar en la zona de Sarreguemines-Bitche desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Descubra los lugares y edificios, algunos emblemáticos y otros aún poco conocidos Nos permiten recorrer la historia de este territorio, en toda su riqueza y diversidad, al tiempo que constatamos sus metamorfosis.

Konzipiert vom Conseil de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement de Moselle (Rat für Architektur, Städtebau und Umwelt des Departements Moselle).

Eine Ausstellung mit 14 Tafeln, um die vielfältigen Entwicklungen des Gebiets Sarreguemines-Bitche seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis heute zu verstehen. Gehen wir auf Entdeckungsreise zu Orten und Gebäuden, von denen einige emblematisch und andere noch unbekannt sind! Sie ermöglichen es, die Geschichte dieses Sektors in all seinem Reichtum und seiner Vielfalt nachzuvollziehen und gleichzeitig seine Metamorphosen festzustellen.

