CONTES DE GOURMANDISES : CONTES & LÉGENDES À DÉVORER SANS MODÉRATION ! 125 avenue de la Blies Sarreguemines, 1 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Avec Stéphane Kneubühler / Colporteur de rêves.

À partir de 6 ans.

C’est l’heure de passer à table : la faim nous tiraille et l’appétit nous dévore. Mais comment faire pour calmer les ventres qui grondent ? Chacun cherche le meilleur moyen pour se remplir l’estomac … Mais quand les dents s’aiguisent, se pose alors l’inévitable question : manger ou être mangé ?

Au Musée de la Faïence en cas de conditions météorologiques défavorables.. Enfants

Dimanche 2023-10-01 15:00:00 fin : 2023-10-01 15:50:00. 0 EUR.

With Stéphane Kneubühler / Colporteur de rêves.

Ages 6 and up.

It’s time to sit down to dinner: hunger is tugging at us and appetite is devouring us. But what can we do to calm our rumbling tummies? Everyone’s looking for the best way to fill their stomachs… But when the teeth sharpen, the inevitable question arises: to eat or to be eaten?

At the Musée de la Faïence, weather permitting.

Con Stéphane Kneubühler / Vendedor ambulante de sueños.

A partir de 6 años.

Es hora de sentarse a cenar: tenemos hambre y el apetito nos devora. Pero, ¿qué podemos hacer para calmar nuestros ruidosos estómagos? Todo el mundo busca la mejor manera de llenar el estómago… Pero cuando los dientes se afilan, surge la inevitable pregunta: ¿comer o ser comido?

En el Museo de la Faïence, si el tiempo lo permite.

Mit Stéphane Kneubühler / Colporteur de rêves.

Ab 6 Jahren.

Es ist Zeit für das Abendessen: Der Hunger zerrt an uns und der Appetit frisst uns auf. Aber wie kann man die knurrenden Bäuche beruhigen? Jeder sucht nach dem besten Weg, um den Magen zu füllen … Doch wenn sich die Zähne schärfen, stellt sich die unvermeidliche Frage: Essen oder gefressen werden?

Im Musée de la Faïence bei ungünstigen Wetterbedingungen.

