VISITE DU JARDIN DES FAÏENCIERS 125 avenue de la Blies Sarreguemines, 18 juin 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Le jardinier donne rendez-vous aux amoureux des plantes et aux curieux pour une promenade dans les allées du Jardin des Faïenciers.

Réservation conseillée auprès du Musée.. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-18 12:00:00. 6 EUR.

125 avenue de la Blies

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The gardener invites plant lovers and the curious to take a stroll along the paths of the Jardin des Faïenciers.

Reservations recommended at the Museum.

El jardinero invita a los amantes de las plantas y a los curiosos a pasear por los senderos del Jardin des Faïenciers.

Se recomienda reservar en el Museo.

Der Gärtner lädt Pflanzenliebhaber und Neugierige zu einem Spaziergang durch die Alleen des Jardin des Faïenciers ein.

Reservierungen werden beim Museum empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES