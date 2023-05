Portes ouvertes de l’amap et le potager de Sandillon 1244 route de Jargeau Sandillon Catégorie d’Évènement: Sandillon Portes ouvertes de l’amap et le potager de Sandillon 1244 route de Jargeau, 17 juin 2023, Sandillon. Portes ouvertes de l’amap et le potager de Sandillon Samedi 17 juin, 10h00 1244 route de Jargeau Visite de l’exploitation. Jeu de piste pour les enfants. Animations musicales. Marché de producteurs. Buvette et pique-nique partagé : barbecue à disposition. Prévoir pique-nique et vaisselle. 1244 route de Jargeau 1244 route de Jargeau, Sandillon Sandillon [{« type »: « email », « value »: « amap.sandillon@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

