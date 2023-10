Grand chantier participatif à la Ferme d’Ezra 1242 Route de Casteljaloux Romestaing, 9 octobre 2023, Romestaing.

Romestaing,Lot-et-Garonne

Grand chantier participatif à la Ferme d’Ezra, par Plante ta patte.

L’association Plante ta Patte organise un grand chantier participatif du lundi 9 au dimanche 15 octobre 2023

On se retrouve à la ferme d’Ezra, future ferme pédagogique à Romestaing pour une belle semaine d’entraide ! Au programme selon les activités qui vous plaisent le plus :

Travail du jardin pour préparer l’entrée en hiver

Création de portails en bois pour les enclos des animaux

Pose du grillage de deux enclos près à être fermés

Construction de cabanes en palettes

Bricolage de jeux pour les biquettes

Taille des arbres

Peinture de structures bois et métal

Et bien plus selon vos idées !

Le repas du midi sera sous forme d’auberge espagnole, vous pourrez apporter ce que vous souhaitez ! Vous pouvez venir au choix sur une ou plusieurs journées, ou bien tout au long de la semaine..

2023-10-09 fin : 2023-10-15 . .

1242 Route de Casteljaloux La Ferme d’Ezra

Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Plante ta patte organizes a large participative workcamp at Ferme d’Ezra.

The Plante ta Patte association is organizing a large participative workcamp from Monday, October 9 to Sunday, October 15, 2023?

Let’s meet at Ferme d’Ezra, the future educational farm in Romestaing, for a great week of mutual aid! The program will depend on which activities appeal to you most:

? Work in the garden to prepare for winter

? Creation of wooden gates for animal enclosures

? Fencing of two enclosures ready for closure

? Construction of pallet huts

? Tinkering with play equipment for the biquettes

? Tree pruning

? Painting wood and metal structures

And much more, depending on your ideas!

Lunch will be in the form of a « auberge espagnole », so you can bring whatever you like! You can choose to come for one or more days, or throughout the week.

Plante ta patte organiza un gran campo de trabajo participativo en la Ferme d’Ezra.

La asociación Plante ta Patte organiza un gran campo de trabajo participativo del lunes 9 al domingo 15 de octubre de 2023?

Nos reuniremos en la Ferme d’Ezra, futura granja educativa de Romestaing, para pasar una gran semana de ayuda mutua El programa dependerá de las actividades que más te atraigan:

? Trabajo en el huerto para preparar el invierno

? Creación de puertas de madera para los corrales de los animales

? Vallado de dos recintos listos para el cierre

? Construcción de casetas de paletas

? Creación de juegos para las biquetas

? Poda de árboles

? Pintar estructuras de madera y metal

Y mucho más, ¡según tus ideas!

El almuerzo será en forma de « auberge espagnole », ¡así que puedes traer lo que quieras! Puedes venir uno o varios días, o durante toda la semana.

Große Mitmachbaustelle auf der Ferme d’Ezra, von Plante ta patte.

Der Verein Plante ta Patte organisiert von Montag, den 9. bis Sonntag, den 15. Oktober 2023 eine große Mitmach-Baustelle?

Wir treffen uns auf der Ferme d’Ezra, dem zukünftigen pädagogischen Bauernhof in Romestaing, für eine schöne Woche der gegenseitigen Hilfe! Auf dem Programm je nach den Aktivitäten, die Ihnen am besten gefallen :

? Gartenarbeit zur Vorbereitung auf den Wintereinbruch?

? Erstellen von Holztoren für die Tiergehege?

? Anbringen des Maschendrahtzauns für zwei Gehege, die kurz davor sind, geschlossen zu werden?

? Bau von Hütten aus Paletten?

? Basteln von Spielgeräten für die Zicklein?

? Beschneiden von Bäumen

? Bemalen von Holz- und Metallstrukturen?

Und vieles mehr nach Ihren Ideen!

Das Mittagessen wird in Form einer spanischen Auberge stattfinden, Sie können mitbringen, was Sie möchten! Sie können wahlweise an einem oder mehreren Tagen oder die ganze Woche über kommen.

