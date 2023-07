Exposition à l’occasion des 125 ans du club : « RED STAR FC : UN CLUB HISTORIQUE ! (1897-2022) 124 rue des Rosiers Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine, 16 septembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

16 et 17 septembre
Accès libre

Le Point d’Information Tourisme Puces Paris Saint-Ouen accueille une exposition originale sur le Red Star, club de foot mythique de la ville et l’un des plus anciens clubs du football français.

Cette exposition tend à retracer le parcours hors-normes du club fait d’autant de triomphes que d’échecs, et marqué par de grandes figures du football français et étranger. Elle s’intègre également dans une histoire qui s’écrit au futur, avec l’actuelle rénovation du stade Bauer et la perspective des JOP 2024.

Réalisée grâce à un partenariat entre Plaine Commune, la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, l’Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris et le Red Star FC.

124 rue des Rosiers Saint-Ouen – 93400 Saint-Ouen
Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Plaine Commune