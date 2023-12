Réveillon de la Saint-Sylvestre 124 Rue des Jeux Olympiques Les Allues Catégories d’Évènement: Les Allues

Savoie Réveillon de la Saint-Sylvestre 124 Rue des Jeux Olympiques Les Allues, 31 décembre 2023, Les Allues. Les Allues Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 02:00:00 Pour le passage à la nouvelle année, l’hôtel Le Kaïla ainsi que le restaurant l’Ekrin, vous propose un programme d’exception….

Pour le passage à la nouvelle année, l’hôtel Le Kaïla ainsi que le restaurant l’Ekrin, vous propose un programme d’exception… .

124 Rue des Jeux Olympiques Hôtel le Kaïla

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-22 par Méribel Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Les Allues, Savoie Autres Code postal 73550 Lieu 124 Rue des Jeux Olympiques Adresse 124 Rue des Jeux Olympiques Hôtel le Kaïla Méribel - Centre Ville Les Allues Departement Savoie Lieu Ville 124 Rue des Jeux Olympiques Les Allues Latitude 45.394416 Longitude 6.567318 latitude longitude 45.394416;6.567318

124 Rue des Jeux Olympiques Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/