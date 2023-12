La nuit de la lecture 124 rue des écoles Narrosse, 20 janvier 2024, Narrosse.

Narrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 20:15:00

Atelier pour adultes: « Improvisation Théâtre Gestuel » . Au programme : posture, voix, type de déplacements ou de langage (soutenu/familier), rapport public (adresse directe ou « 4e mur »), jeux de transformations émotionnelles et corporelles.

Animée par la Compagnie « L’ Ailleurs Des PeauxCibles »..

124 rue des écoles Bibliothèque municipale

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Grand Dax