Atelier stop motion « Déesses et dieux grecs en action » 124, rue des écoles Narrosse, 28 octobre 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

Cet atelier est animé par le scénariste Nicolas Sarrade. Au programme : écriture d’un mini-scénario, mise en scène à l’aide de Playmobil, prises de photos et montage final. Atelier de 2h, dès 9 ans, sur inscription. Proposé dans le cadre de la manifestation Itinéraires..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:00:00. EUR.

124, rue des écoles Bibliothèque municipale de Narrosse

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



This workshop is led by scriptwriter Nicolas Sarrade. On the program: writing a mini-scenario, staging with Playmobil, taking photos and final editing. 2-hour workshop, ages 9 and up, registration required. Offered as part of the Itinéraires event.

Este taller está dirigido por el guionista Nicolas Sarrade. En el programa: redacción de un miniescenario, puesta en escena con Playmobil, toma de fotos y montaje final. Taller de 2 horas, a partir de 9 años, previa inscripción. Ofrecido en el marco de Itinéraires.

Dieser Workshop wird von dem Drehbuchautor Nicolas Sarrade geleitet. Auf dem Programm stehen das Schreiben eines Mini-Drehbuchs, die Inszenierung mithilfe von Playmobil, Fotoaufnahmen und die Endmontage. Workshop von 2 Stunden, ab 9 Jahren, mit Anmeldung. Angeboten im Rahmen der Veranstaltung Itinéraires.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Grand Dax