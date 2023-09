Contes des temps gréco-romains 124, rue des écoles Narrosse, 25 octobre 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

Nymphes gracieuses, héros, demi-dieux et muses érudites, descendez de votre Olympe et venez vous régaler au festin enchanté des mythes gréco-romains. Animation réservée au public adulte, proposée par l’association Graines de Contes dans le cadre de la manifestation Itinéraires..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

124, rue des écoles Bibliothèque municipale de Narrosse

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Graceful nymphs, heroes, demigods and erudite muses, come down from your Olympus and feast on the enchanted feast of Greco-Roman myths. For adults only, offered by the Graines de Contes association as part of the Itinéraires event.

Gráciles ninfas, héroes, semidioses y musas eruditas, bajen de su Olimpo y deléitense con el festín encantado de los mitos grecorromanos. Sólo para adultos, organizado por la asociación Graines de Contes en el marco de Itinéraires.

Anmutige Nymphen, Helden, Halbgötter und gelehrte Musen, steigen Sie von Ihrem Olymp herab und genießen Sie das zauberhafte Festmahl der griechisch-römischen Mythen. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene und wird von der Association Graines de Contes im Rahmen der Veranstaltung Itinéraires angeboten.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Grand Dax